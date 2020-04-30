ماكينات VTM وأبلكيشن المحمول.. بدائل القطارات والمترو لحجز تذاكر العيد

بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وضع التجهيزات النهائية استعدادا لمواجهة زحام الركاب خلال رحلات القطارات في عيد الفطر المبارك، من حيث حجز تذاكر القطارات وتجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة، إضافة إلى إتاحة حجز تذاكر القطارات بالسكة الحديد عن طريق ماكينات VTM وأبلكيشن المحمول، لمنع زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر بالمحطات.

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة أتاحت حجز تذاكر القطارات عبر ماكينات "VTM" ذاتية وآلية بنظام الـ"فيزا كارت" في الأماكن العامة والمحطات الرئيسية، إضافة إلى أبلكيشن المحمول، لحجز تذاكر السفر على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، بدل الذهاب إلى شبابيك التذاكر بالمحطات.

وقال رسلان، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه تم زيادة منافذ بيع التذاكر وأكشاك التذاكر بالمحطات الرئيسية، وتشديد الرقابة على شبابيك الحجز، وداخل صالات الحجز واستمرار التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لإحكام السيطرة على حجز التذاكر، ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، موضحا أنه من الممكن حجز تذاكر جميع أنواع القطارات "المكيفة درجة أولى وثانية"، والـ"vib" درجة أولى وثانية"، وقطارات "النوم"، للوجهين القبلي والبحري.

وأضاف رئيس السكة الحديد،أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظام القطارات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مؤكدا على أن جميع القطارات تخضع لصيانات، وكشف دوري شامل يوميا قبل انطلاق الرحلات لتوفير الحماية والأمن والسلامة للركاب والعاملين.

رسلان: جاهزون لرحلات العيد بتجهيز 40 قطارا إضافيا.. وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع الزحام

وأردف أنه تم تجهيز نحو 40 قطارا إضافيا سيدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية خلال رحلات عيد الفطر المبارك، موضحا أنه بدءا من 15 رمضان ستوضع الرتوش النهائية لخطة السكة الحديد استعدادا لعيد الفطر المبارك، واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب خلال عطلة العيد مع الاستغلال الأمثل لطاقات النقل المتاحة.

ولفت إلى أنه سيجري استمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية له حفاظا على أرواح المواطنين وحركة القطارات، إلى جانب انتشار جميع مشرفي التشغيل على مواقع خطوط السكك الحديدية لمتابعة أعمال طوائف التشغيل المختلفة.

الفضالي: زيادة رحلات الخطوط الثلاثة للمترو خلال أيام عيد الفطر.. وتجهيز 15 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهما وقت الذروة

ومن جانبه، أعلن المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، عن أن الشركة بدأت في الاستعدادات النهائية لقدوم عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات بشكل متنقل، إضافة إلى ماكينات VTM بمحطات الخط الثالث، لحجز تذاكر المترو، لمواجهة زحام الركاب بالمحطات، موضحا أنه سيتم تجهيز نحو 15 قطارا إضافيا سيتم الدفع بهما وقت الذروة خلال رحلات العيد.

وقال الفضالي لـ "الوطن"، إنه سيتم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة للمترو خلال أيام عيد الفطر المبارك، موضحاً أن غرفة العمليات المركزية ستتابع سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي أعطال تؤثر على حركة التشغيل، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل فرق صيانة وطوارئ لمواجهة الأعطال المفاجئة.