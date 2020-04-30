لو شاكك في كورونا.. امتى تروح مستشفى الصدر فورا؟

قال الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، إنّ الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وجّهت بتجهيز مستشفيات الصدر لاستقبال حالات الاشتباه في فيروس كورونا.

كما طمأن وجدي، المواطنين، بوجود فريق مدرب للتعامل مع حالات الاشتباه في الإصابة بالفيروس بمستشفيات الصدر والحميات.

وأكد أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة، على ضرورة التوجه فورا لمستشفيات الصدر للمواطنين الذين يشعرون بأعراض ارتفاع درجة الحرارة، أو احتقان الحلق وجفافه، أو ضيق التنفس، أو المواطنين المخالطين لحالة تأكد إصابتها، وذلك للتعامل مع الحالة بالشكل الصحيح وتقييمها.

وحال سلبية الحالة يتم التعامل مع حالة المريض، سواء كان التهاب رئوي أو نزلة شعبية أو غيرها، ويتم نقل المريض لأحد مستشفيات العزل حال التأكد من إصابته بالفيروس.

وقدمت وزارة الصحة نصائح للمواطنين للتغلب على الذعر من فيروس كورونا أثناء فترة التواجد بالمنزل، تضمنت الحصول على قسط جيد من النوم، ممارسة التمارين الرياضية، التقارب الأسري وممارسة أنشطة مشتركة مع أفراد الأسرة، ممارسة تمارين التنفس والتأمل البسيطة لأنها تساعد على الهدوء النفسي، التواصل مع الأصدقاء ودائرة المعارف عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي.