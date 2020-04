فيديو.. شاهد ماذا تفعل "سعلة" واحدة لمصاب بفيروس داخل الطائرة

أظهر مقطع فيديو توضيحي كيف يمكن لسعلة واحدة في الهواء داخل الطائرة، أن تتسبب بانتشار الفيروسات، بما فيها فيروس كورونا، عبر المقصورة بأكلمها، في حال كان الشخص مصابا بالمرض. وصمم الفيديو التوضيحي، قبل سنوات، باحثون من جامعة بوردو في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة، لتوضيح كيف تنتقل مسببات الأمراض التاجية إلى أبعد بكثير مما كان متوقعًا.

