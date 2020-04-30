فيديو.. شاهد ماذا تفعل "سعلة" واحدة لمصاب بفيروس داخل الطائرة

أظهر مقطع فيديو توضيحي كيف يمكن لسعلة واحدة في الهواء داخل الطائرة، أن تتسبب بانتشار الفيروسات، بما فيها فيروس كورونا، عبر المقصورة بأكلمها، في حال كان الشخص مصابا بالمرض. وصمم الفيديو التوضيحي، قبل سنوات، باحثون من جامعة بوردو في ولاية إنديانا بالولايات المتحدة، لتوضيح كيف تنتقل مسببات الأمراض التاجية إلى أبعد بكثير مما كان متوقعًا.

Well, the Washington Post's story about how droplets spread on airplanes wins the award for "gif most likely to give me nightmares FOREVER" https://t.co/vwW3w1Ti3v pic.twitter.com/tQSLMRufN1 — damned sinker (@dansinker) April 28, 2020

ويظهر التصميم كيف أن قطرات اللعاب الناجمة عن سعلة واحدة فقط تنشر، عموديا وأفقيا، عددا كبيرا من الجراثيم، والتي تمتد بعد ذلك في جميع أنحاء الطائرة عبر الهواء.

ويعتبر الأشخاص العشرة الأقرب للشخص الذي قام بالسعال، أكثر عرضة لالتقاط العدوى، مما يضعهم في دائرة خطر أكبر، مقارنة مع غيرهم على مسافة أبعد في المقصورة نفسها.

وتعكس المحاكاة ما يحصل للفيروسات التي يمكن أن تعلق لفترة طويلة في الهواء، وتنتقل عبر مسافات، وإن كان العلماء ليسوا متأكدين تمامًا من أن هذا النموذج يمكن أن يعكس ما يحصل مع فيروس كورونا.