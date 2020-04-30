تسليم 60 منزلا بعد إعمارها في نجع الرماش والسويس

تسلمت 60 أسرة في قريتي الرماش والسويس في مركز قفط بقنا، اليوم، منازلهم بعد إعادة أعمارها بدعم من صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن صندوق "تحيا مصر" بالتعاون مع جمعية الأورمان أعاد إعمار 60 منزلا للأسر الأولى بالرعاية في قريتي نجع الرماش والسويس بمركز قفط.

يأتي ذلك ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير ورفع كفاءة القرى الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء مصر.

وأكد المحافظ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير متطلبات المواطنين وتحسين البيئة العامة لهم ورفع مستوى معيشتهم، وفي مقدمتهم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

من جانبه، أوضح جابر محمد مدير مكتب جمعية الأورمان بقنا، أن إعادة إعمار الـ 60 منزلا يأتي ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التعاون الثالث بين صندوق تحيا مصر والجمعية، والذي يستهدف إعادة إعمار 2880 منزلا على مستوى 100 قرية في المحافظات.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من البروتوكول، استهدفت إعادة إعمار 60 منزلا في أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن بروتوكول التعاون الأول والثاني جرى خلاله إعادة إعمار 480 منزلا في 16 قرية بمحافظة قنا.

ولفت إلى أنه مع انتهاء بروتوكول التعاون الثالث سيصل عدد المنازل التي جرى إعادة إعمارها إلى 600 منزل في 20 قرية بمحافظة قنا، بتكلفة مالية 20 مليون و400 الف جنيه.