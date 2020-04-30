مطاردة نارية في صحراء الخانكة تنتهي بإصابة عنصر إجرامي وضبط 6

شهدت منطقة صحراء الخانكة في القلبوبية، مطاردة نارية بين قوة أمنية و7 عاطلين يستقلون سيارتين، أسفرت عن إصابة أحدهم المتهمين، بينما جرى ضبط باقي المتهمين.

وجرى نقل المصاب وسط الحراسة إلى المستشفى، فيما تولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بأنه أثناء قيام قوة أمنية بتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، تلاحظ لهم سير سيارتين أحدهما نقل يستقلها شخصان والأخرى ملاكي يستقلها 5 أشخاص، ولدى مشاهدة مستقلي السيارة النقل للقوات دخل قائدها منطقة رملية، فانغرزت إطارات السيارة بالرمال ونزل مستقلوها منها محاولين الفرار.

وأطلق قائد إحدى السيارتين عيارين ناريين من بندقية آلية كانت بحوزته صوب القوة، فبادلته إطلاق الأعيرة النارية وجرى السيطرة عليه وبحوزته بندقية آلية بخزينتها 15 طلقة نارية، بعد إصابته بعياريين بالساق.

وتبين أن مطلق النار عاطل من بلبيس في الشرقية، ومطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين صادرين ضده أحدهما بالسجن المؤبد في قضية مخدرات والآخر بالسجن لمدة 5 سنوات في قضية سرقة.

كما تمكنت القوات من ضبط مرافقه ومستقلي السيارة الثانية وهم 5 عاطلين، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة مقيمين بمحافظات "شمال سيناء والقاهرة والشرقية والمنيا"، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وبالكشف عن السيارة النقل تبين أنها مبلغ بسرقتها وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية.