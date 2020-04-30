أمين "البحوث الإسلامية": التكافل سبيل قوي لتحقيق تماسك المجتمع

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتناول الأمين العام في هذه الحلقة قيمة التكافل الاجتماعي، وأنه مع هذه الظروف وتلك الأحداث التي يمر بها العالم أجمع فإننا في حاجة ملحة لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد، خصوصًا وأن هذا التكافل يؤدي إلى تماسك المجتمع وترابطه وتراحمه فيما بينه، مما يحقق الأمن والأمان.

وأضاف "عياد"، أن النبي صلى الله عليه وسلم شبّه المجتمع المؤمن بالبنيان المرصوص والجسد الواحد نتيجة ترابطه وتكافله فيما بينه، وأكد أن رمضان فرصة طيبة لهذا التلاحم والترابط والتكافل، خصوصًا في ظل هذا الظرف الذي نتضرع فيها إلى الله تعالى أن يرفعه عنا.