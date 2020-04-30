العمل الأمريكية: 4 ملايين طلب إعانات بطالة الأسبوع الماضي

أظهرت بيانات حديثة صادرة عن وزارة العمل الأمريكية أن عدد المتقدمين للحصول على إعانات بطالة بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي وصل إلى 3.84 ملايين شخص مع استمرار التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

وأشارت البيانات التي نشرتها الوزارة، اليوم، إلى أنه رغم كون عدد المطالبات في الأسبوع المنتهي في 25 أبريل جاءت في أدنى مستوى لها منذ 21 مارس الماضي، لكنها رفعت إجمالي مطالبات إعانة البطالة على مدى ستة أسابيع إلى 30.3 مليون مطالبة في أسوأ أزمة بطالة تشهدها الولايات المتحدة على مدى تاريخها.

وجاءت هذه البيانات الحديثة متجاوزة تقديرات الخبراء الاقتصاديين بالولايات المتحدة حيث كانت توقعاتهم تدور حول 3.5 ملايين مطالبة.

وكانت تلك المطالبات قد سجلت رقما قياسيا حين وصلت إلى6.87 ملايين مطالبة في الأسبوع المنتهي في 28 مارس الماضي ثم أخذت في التراجع أسبوعيا بعد ذلك.

ويأتي الارتفاع الكبير في حجم البطالة بالولايات المتحدة في وقت تستمر فيها الجهود لاحتواء تداعيات تفشي "كوفيد ـ 19" بالتزامن مع استعداد عدد من الولايات للعودة إلى تشغيل عجلة الاقتصاد تدريجيا بعد توقف الكثير من المصالح والبنية التحتية عن العمل في إطار تدابير الوقاية من مزيد من انتشار الوباء.