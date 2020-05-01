بالجهود الذاتية.. تجديد العناية المركزة بـ«حميات بيلا»

لكونهم صيادلة، استشعروا الخطر المحدق بالمواطنين إذا لم تتوافر لهم سبل الوقاية من عدوى فيروس كورونا، مثل الكحول والكمامات، فقرروا التبرّع بها، لصالح فئات قد تصبح مصدراً للعدوى لنفسها ولغيرها، كالعمال وباعة الخضراوات، والسائقين.

تحت اسم «صيادلة الخير»، انطلقت مبادرة فى مدينة بيلا، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وانضم إليها عدد كبير من الصيادلة، من بينهم الدكتورة دعاء رخا، التى تبرعت أولاً بـ٢٠٠٠ عبوة فارغة لتعبئتها بالكحول وتوزيعها. حين ازدادت حالات الإصابة بالفيروس فى المناطق المختلفة مثل مدينة بلقاس، شعر الصيادلة بقرب الخطر منهم، وفكروا فى مدى استعداد «بيلا» لعلاج المصابين إن تم اكتشافهم، حسب «دعاء»: «فكرنا أولاً فى شراء جهاز تنفس صناعى، وكانت المشكلة أين سيوضع؟ خاصة أن مستشفى بيلا المركزى تحت الإحلال والتجديد منذ ٥ سنوات، ومستشفى حميات بيلا يعانى من سوء حالة غرفة العناية المركزة، بما لا يسمح باستقبال الجهاز».

اجتمع الصيادلة مع إخصائى العناية المركزة بالمستشفى للتعرف على ما ينقص العناية المركزة، وكانت المفاجأة، وفقاً لـ«دعاء»: «أكد لنا أن هناك جهاز تنفس بالمستشفى، لكنه لا يعمل بسبب أن وحدة الغازات بالعناية المركزة تعمل بـ٢٠% فقط من طاقتها، والأولى تحسين وضع غرفة العناية المركزة، وليس شراء الجهاز».

دهان الحوائط، تجديد الحمامات، تبليط الأرضيات وشراء تكييفات وأسرة وأجهزة طبية تحتاجها الغرفة، بعد الاجتماع مع مدير مستشفى حميات بيلا، ورئيس وحدة العناية المركزة والحضانة، وفى غضون أسبوعين شارفت أعمال التجديدات على النهاية: «٨٠% من صيدليات بيلا فتحت أبوابها لجمع التبرّعات للتسهيل على المواطن الراغب بالتبرّع فى أقرب صيدلية مجاورة لبيته».