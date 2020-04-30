الحريري: مستمر في المعارضة.. وأدعم إسقاط الحكومة إذا فشلت

قال رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، إنه مع إسقاط الحكومة الحالية إذا فشلت، مؤكدا أنه مستهدف سياسيا، وأنه سيستمر بالمعارضة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف الحريري في "دردشة" مع الإعلاميين بعد لقاء جمعه في بيت الوسط، اليوم، مع رؤوساء الحكومات السابقين، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، أن لبنان في تدهور، والحل الوحيد هو باللجوء إلى صندوق النقد وبضخ المال إلى البلد وليس أخذ الأموال من ودائع الناس.

وأكد الحريري أنه مستمر بالمعارضة قائلا: "من هم في الشارع ليسوا جمهور سعد أو رفيق الحريري وجمهورنا يبني ولا يدمر ويصبر ويراقب وضع المنطقة والبلد".

الحريري: حزب الله غير موافق على أعمال باسيل لكن يتحمل مسؤولية حمايته

وأوضح الحريري: "سنقرأ الخطة الإصلاحية التي قدمتها حكومة رئيس الحكومة حسان دياب، وإذا كانت جيدة فسنتعاون بالعمل على إنجاحها وإذا فشلت الحكومة فأنا طبعا مع إسقاطها بشكل شنيع".

وأضاف الحريري: "الاستهداف السياسي مستمر"، مشيرا إلى أن حزب الله غير موافق على أعمال جبران باسيل (رئيس التيار الوطني الحر)، لكن يتحمل مسؤولية حمايته.

وأشار رئيس الوزراء اللبناني السابق، إلى أنه يتوافق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مواقفه، لأنه يعرف كيف يتصرف وكيف يحاور وكيف يعالج الأمور.