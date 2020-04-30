"قصر العيني" تنفي الأسعار المتداولة للعلاج في مستشفياتها

نفى الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، صحة ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام حول الأسعار المتداولة للعلاج بالمستشفى قصر العيني الفرنساوي، جملة وتفصيلا.

وقال الدكتور أحمد طه مدير المسشفيات، إنه لم يعتمد أي أسعار بشأن العلاج في مستشفى الفرنساوي، مشيرًا إلى أن تأكيد قصر العيني على أن تقديم خدماته للجميع ولن يتخلى عن مسؤولياته مهما كانت تكلفة العلاج، وبالفعل استقبل الفرنساوي العديد من الحالات ويتم علاجها بالمجان.

وأوضح الدكتور أحمد طه، أن القصر الفرنساوي يقدم خدماته الطبية للعديد من الشركات والهيئات الدولية وذلك بسعر التكلفة الدولية بناء على طلبها رسميا، بينما تقدم الخدمات الطبية للمصريين مجانا وفقا للقوانين واللوائح، مضيفا بأنه تم تخصيص جناح بالفرنساوي للجانب بناء على طلب العديد من السفارات والهيئات الدولية وحتى الآن لم تتمم أي تعاقدات.

وتهيب جامعة القاهرة بالجميع توخي الدقة والبعد عن الشائعات والأكاذيب في هذه المرحلة الكارثية التي يمر بها العالم.