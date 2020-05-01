3 مسلسلات استخدمت تترا واحدا للبداية والنهاية.. وناقد: المهم المحتوى

رغم أن رمضان الجاري شهد تنفيذ عدة أعمال درامية أكثر من أغنية للمسلسل الواحد، إلا أن هناك بعض الأعمال التي اكتفت بأغنية واحدة لتكون تترا لبداية ونهاية العمل الفني.

شهدت عدة أعمال فنية في رمضان 2020، اعتماد صناع العمل على تتر مواحد للبداية والنهاية، ففي مسلسل "خيانة عهد" غنى مصطفى حجاج "حاسب يا طيب" تتر للمسلسل، كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى، توزيع موسيقي نادر حمدي.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

واعتمد صناع عمل مسلسل "عمر ودياب"، على أغنية واحدة لتتر البداية والنهاية حيث غنى المطرب محمد عدوية "آه يا سبع صنايع" تتر أغنية، وحققت نجاحا كبيرا بعد عرض أولى حلقاته وهى من توزيع ولحن أحمد طارق يحيى، والمسلسل يشارك فى بطولته كل من النجم علي ربيع ومصطفى خاطر، وتألق فيها عدوية كعادته فى غناء تترات الأعمال الفنية.

وفي مسلسل "لما كنا صغيرين"، غنت سميرة سعيد أغنية موحدة لتتر البداية والنهاية، وتدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون فى إحدى الشركات التى يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.

طارق الشناوي: لا يمكن لتتر أن ينقذ عملا فنيا

الناقد الفني طارق الشناوي، قال إنه ليس هناك قاعدة ثابتة لتترات الأعمال الدرامية، وليس بالضرورة أن يكون تتر البداية يختلف عن النهاية، موضحا أن مسلسل ليالي الحلمية كان تتر البداية هو نفسه تتر النهاية.

وأضاف الشناوي لـ"الوطن"، أن المخرج هو من يحدد تنفيذ عملية التتر العمل وفقا لرؤيته، موضحا أنه لا يمكن لتتر أن ينقذ عملا فنيا إذ كان لا يستحق، موضحا أنه ممكن يكون عامل جذب للمشاهدين لكن في النهاية الرهان على المادة الدرامية نفسها.