قانونيا.. 5 خطوات لقيد المولود حال امتناع الأب عن تسجيله

يوضح خبيرا القانون رضا نوفل المحامي بالنقض، والمحامية إيمان رضا، الطرق القانونية المختلفة لتسجيل المولود حال امتناع الأب عن تسجيله.

وتستعرض "الوطن" فيما يلي هذه الطرق وفقا لما أعلنته النقابة العامة للمحاميين، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

خطوات قيد المولود قانونيا حال امتناع الأب عن تسجيله

ـ يجب على أهل الزوجة أو الأم التوجه إلى أقرب قسم شرطة، وتحرير محضر إثبات حالة بامتناع الزوج عن الحضور لمكتب الصحة لتسجيل الصغير بسجل المواليد الخاص بمكتب الصحة.

ـ طلب إفادة من القسم بتحرير المحضر إثبات حالة بامتناع الزوج عن الحضور على أن تكون الإفادة مختومة بشعار الجمهورية الخاص بوزارة الداخلية الخاص بقسم الشرطة.

ـ بعد تحرير المحضر والحصول على إفادة مختومة من القسم .

ـ التوجه لمكتب الصحة لتسجيل المولود وذلك بتسليم الإفادة بعمل محضر مرفق معها صورة بطاقة الرقم القومي للزوج + صورة وثيقة الزواج بعد الإطلاع على الأصل +إخطار الولادة من المستشفى الخاص بالمولود.

ـ يتم في الحال تسجيل المولود بسجل المواليد بمكتب الصحة.