لإصابة 13 بكورونا.. عزل إجباري لـ6 منازل بقرية بهادة بالقليوبية

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية فرض العزل الاجباري على 6 منازل بقرية بهادة، بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين أهالي القرية إلى 13 إصابة، ما يمثل أعلى معدل إصابة بقرى المحافظة.

وتضمنت الإجراءات التنسيق بين الإدارة الصحية بالقناطر الخيرية مع إدارة الشباب والرياضة، لتشديد إجراءات العزل المنزلي بواسطة شباب معسكرات الكشافة، لمنع الاختلاط مع المنازل المعزولة خلال فترة العزل المنزلي والمقررة بـ14 يومًا.

وأشارت مديرية الصحة بالقليوبية إلى عقد اجتماع لبحث التعاون مع المجتمع المدني، لتوفير سبل الدعم للمنازل الستة، والمقرر عزلها إجباريًا لمنع الاختلاط مع أفرادها.