محاولات لعدم خضوعهم للحجر الصحي.. عودة فريق "سكر زيادة" إلى مصر السبت

انتهى المخرج وائل إحسان من تصوير أحداث مسلسله الجديد "سكر زيادة" والذي يعرض خلال سباق الموسم الرمضاني الحالي، وذلك أمس الخميس في لبنان.

وفرض فيروس كورونا المستجد على صناع عمل المسلسل استمرار التصوير في لبنان وعدم استطاعة النجوم العودة في أي وقت، نظرا للظروف التي يمر بها العالم، وعلمت "الوطن" من مصادر خاصة داخل العمل، أن صناع المسلسل قرروا العودة إلى مصر يوم السبت المقبل، وذلك بعدما تم الانتهاء من تصوير أحداثه تماما.

ويعود في طائرة يوم السبت، النجمة نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ونانسي صلاح، والمخرج وائل إحسان، وفريق عمل "سكر زيادة" بالكامل، بالإضافة إلى الفنان حمدي المرغني، وشريف سلامة واللذين يظهران ضمن أحداث العمل كضيوف الشرف.

وتابع مصدر مقرب من داخل العمل لـ"الوطن"، أن هناك محاولات لعدم خضوعهم إلى الحجر الصحي بعد عودتهم إلى مصر، والعمل على عزلهم في منازلهم، وليس في أماكن خاصة بالحجر، وهو الأمر الذي يسعى له أيضا الإعلامي مفيد فوزي، والذي تواصل مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.

"سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، بيومي فؤاد، صبري فواز، تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد أبو زيد توفيق، محمد فتحي عبدالمقصود، إخراج وائل إحسان.