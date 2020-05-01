برلماني يطالب بزيادة مساحة البرامج الدينية والثقافية لمواجهة الابتذال

وجه النائب شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفرالشيخ، الحكومة المصرية ممثلة في رئيس الوزراء ووزيري الإعلام والأوقاف بزيادة مساحة البرامج الدينية والثقافية والتوعوية بالتليفزيون المصري والقنوات الفضائية لمواجهة الدراما والبرامج التى تتسم بالابتذال والإسفاف، بالإضافة إلى الفكر المتطرف عبر وسائل السوشيال ميديا.

وأضاف "الجندى" أن جامعة الأزهر والجامعات المصريه تضم كوكبة من العلماء أصحاب الرؤى والفكر المستنير والاستعانة بهم فى تقديم حلقات دينية أو ثقافية سيكون له أثر فعال على المجتمع وعودة البرامج الهادفة والمتماشية مع تقاليد وعادات الشعب المصري.

وأوضح وكيل اللجنة الدينية لا بد من إذاعة حفلات القرآن الكريم المسجلة فى السنوات السابقة فى هذا الشهر الكريم قبل صلاتى الفجر والمغرب حتى يشعر المواطن المصرى ويعيش روحانيات الشهر الكريم.

وشدد "الجندى"على وزارة الأوقاف المصرية تكليف خطبائها الاجلاء بإلقاء الدروس الدينية من خلال القنوات الخاصة لهم مع تقييم أدائهم من قبل الوزارة وبذلك يتم توصيل المعلومة الدينية الصحيحه والمعتدلة للمواطنين فى إطار رسمى مسؤول.

وتابع "الجندى" أن الثقافة حياة الشعوب ولا بد من أن تقوم وزارة الإعلام بترتيب تقديم حلقات ثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة لتنوير المجتمع وتثقيفه مع ضرورة تقديم حلقات تتناول السير المحمودة لأولى الفضل والبطولات من أبناء الشعب المصرى والجيش والشرطة والأطباء وكل من يقدم دورا ملموسا في خدمة هذا الوطن.