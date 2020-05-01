بعد إصابته بـ"كورونا".. تعرف على رئيس الوزراء الروسي

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، مساء أمس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، معلنًا خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أنه مصاب بالفيروس، مشيرا إلى أنه سيخضع للعزل الصحي.

فمن هو رئيس الوزراء الروسي؟

قبل توليه رئاسة الوزراء، عمل ميخائيل ميشوستين، البالغ من العمر 53 عاما، في منصب رئيس دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا لمدة 20 عاما، وذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وخلال هذين العقدين من الزمان، ظل ميشوستين خارج دائرة الضوء وبعيدا عن السياسة، ذلك أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وخلال المقابلات النادرة التي أجراها كان يفضل الحديث عن الابتكارات في إدارة الضرائب.

ولقي ميشوستين، الذي يحمل شهادة الدكتوراة في العلوم الاقتصادية، إشادة واسعة لتحديثه نظام الإدارة الضريبية الصارم في روسيا وزيادة معدلات تحصيل الضرائب.

يصفه المسؤولون الحكوميون ورجال الأعمال بأنه مدير محترف يفهم الاقتصاد جيدا، وذلك وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الإخبارية.

بدأ ميشوستين، المتزوج وله 3 أبناء، مسيرته العملية عام 1998 عندما أصبح نائبا لرئيس هيئة الضرائب.

وترأس ميشوستين شركة "روس نيدفيجيموست"، وهي وكالة السجل العقاري الفيدرالية، حتى عام 2006، ثم ترأس الوكالة الفيدرالية لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة بعد عام 2008، ولكن تم إغلاق الوكالتين في العام 2009.

في العام 2010، عاد لمصلحة الضرائب، لكن هذه المرة كرئيس للهيئة بعد اختيار بوتين له.

على مدار سنوات، نجح ميشوستين في إنشاء هيئة ضرائب محترفة من لا شيء، حيث استخدم التكنولوجيا المتطورة ووسائل الاقتصاد الرقمي، بحسب ما ذكر رئيس الغرفة الأدنى للبرلمان الروسي فياشيسلاف فولودين.