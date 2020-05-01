الأمن العام ينفذ 1600 حكم قضائي في 3 محافظات

شن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارات البحث الجنائي وإدارات قوات الأمن بمديريات أمن "الدقهلية، دمياط، بورسعيد"، حملات استهدفت كل أشكال الخروج على القانون في نطاق المسطح المائي للبحيرة.

وأسفرت جهودها عن ضبط 13 قطعة سلاح ناري، و8 قضايا اتجار في المخدرات، ونفذت 1601 حكم قضائي متنوع، و15 واقعة إلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، و23 واقعة تعدٍ على أملاك الري والصرف، و97 جوابي صيد مخالفة، وغزل تحاويط بطول 950 مترا، و5 حفارات دون تصريح، وقضية اتجار في البذور الزراعية دون ترخيص، و28 واقعة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

كما ضبطت 20 قضية تبوير أراضٍ، وإزالة أحواش سمكية وسدود على مساحة 180 فدانا، وإزالة تعديات على 7 أفدنة و4 قراريط، وتنفيذ أعمال تنمية وتطوير على 11500 متر، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.