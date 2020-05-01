البحوث الإسلامية: "العمل الصالح" يحقق المنفعة العامة للأفراد والأمم

واصل الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد حديثه عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة "بأخلاقنا نرتقي"، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

وتناول الأمين العام في حلقة اليوم قيمة العمل الصالح، حيث أمرت به وحضت عليه الشرائع السماوية، ولأهميته ربط سبحانه وتعالى بين العمل الصالح والإيمان في مواضع كثيره في القرآن الكريم.

وقال "عياد" إن الشرط الرئيس في تحقيق العمل الصالح هو إخلاص النية لله تبارك وتعالى، فالإخلاص هو الذي يجود العمل، ويدفع به نحو مراد الله تبارك وتعالى، ويحقق الصالح العام للأفراد والأمم والمجتمعات، فما أحوجنا إلى إخلاص العمل وإتقانه.