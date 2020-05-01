"المصرية للسيارات" تستحوذ على توزيع موديلات"ميتسوبيشي" الملاكي

أعلنت الشركة المصرية للسيارات، عن استحواذها على التوزيع الحصري لموديلات العلامة اليابانية "ميتسوبيشى" الخاصة بموديلات 2020 الملاكي في مصر، وذلك من الوكيل الرسمى شركة "دايموند موتورز" وكيل ميتسوبيشي فى مصر.

ومن أهم الموديلات التي استحوذت عليها الشركة المصرية للسيارات لموديلات عام 2020 ، كلا من ( اكليبس كروس - اكس باندر )، ومن المعروف أن المصرية للسيارات من أكبر موزعي السيارات في مصر من خلال 18 فرع على مستوى الجمهورية.

من جانبه، أكد محمد ريان، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للسيارات، على أنه خلال الفترة القادمة من المتوقع أن يتعافى السوق تدريجيًا، عقب الأزمة الحالية التي يمر بها العالم بسبب جائحة "كوفيد 19" التي تسببت في توقف وشلل لسوق السيارات العالمية، مضيفًا أنه يتوقع عدم زيادة في أسعار السيارات، مؤكدا أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا تساهم كثيرا فى تحريك السوق والعودة إلى طبيعته قريبا .