تعرف على الفنان الذي جسد شخصية الإرهابي "وليد بدر"

شهدت حلقة اليوم وأمس من مسلسل الاختيار، ظهور شخصية الإرهابي "وليد بدر"، الذى خطط ونفذ محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم الانتحارية.

ترصد "الوطن" معلومات عن الفنان الذى جسد الشخصية وظهر بصورة طبق الأصل من شكل الإرهابي وليد بدر.

- الفنان هو أحمد ثابت، وتخرج في معهد التمثيل.

- شارك فى عدد من الأعمال درامية السابقة، منها "قمر هادي" مع الفنان هاني سلامة، كما شارك فى برنامج "البروفة" مع الفنانة بدرية طلبة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، هم: محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرون، وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر منسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام .2017