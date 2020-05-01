واشنطن تفرض عقوبات على شركة عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، إنها فرضت عقوبات على شركة لخدمات التعدين ومالكها لاتهامه بأنه ساعد في دعم فيلق القدس الإيراني وشارك الحرس الثوري الإيراني في تهريب شحنات أسلحة إلى اليمن.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن أمير ديانت الذي يحمل جنسية عراقية إيرانية مزدوجة دعم عمليات التهريب التي يقوم بها فيلق القدس على مدى سنوات ومن ذلك أنه بذل جهودا استهدفت شحن أسلحة من بينها صواريخ، وفقا لما ذكرته قناة"العربية" الإخبارية.

وبالإضافة إلى قيام وزارة الخزانة بإدراج "ديانت" على القائمة السوداء أقام مكتب وزير العدل الأمريكي في واشنطن دعوى جنائية ضده ضمت إليها أحد شركائه التجاريين بسبب انتهاكات العقوبات وغسل الأموال

ومددت الولايات المتحدة، الأحد الماضي، لثلاثين يوماً فترة الاستثناء الممنوحة للعراق من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، ما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة من هناك، بحسب ما قال مسؤول عراقي.

ويأتي التمديد في وقت تواجه فيه بغداد عددا من الأزمات، لا سيما تدهور أسعار النفط ووباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ومعضلة تشكيل الحكومة.

ويستورد العراق، الغاز والكهرباء من إيران، فيما تواصل واشنطن منذ نوفمبر الماضي، تمديد الاستثناء الممنوح لبغداد، لإيجاد بديل عن إيران.

وكانت الولايات المتحدة قرّرت في فبراير الماضي السماح للعراق بمواصلة استيراد الغاز والكهرباء من إيران، لكن مدة الإعفاء تقلّصت من 120 إلى 90 يوما، ثم إلى 45 يوماً، وصولا إلى 30 يوماً فقط.