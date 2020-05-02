لإصابة بائع بكورونا.. عدم إغلاق سوق شرق السكة يشعل غضب الأقصريين

سيطرت حالة من الاستياء الشديد على مواطني مدينة الأقصر، وبالتحديد أهالي منطقة شرق السكة، لعدم اتخاذ السلطات بالمحافظة قرارًا بإغلاق سوق الخضار المواجه لمحطة السكة الحديد، والاكتفاء بإجراءات تعقيمه وتطهيره.

وقامت سلطات مجلس مدينة الأقصر في الساعات الأولى من صباح أمس، بأعمال تطهير وتعقيم للسوق، بعد اكتشاف حالة إصابة بين أحد الباعة والاشتباه في 4 مخالطين له.

يقول حجاج محمد، من أهالي منطقة شرق السكة، إن السلطات سرعان ما اكتفت بإجراءات تعقيم وتطهير السوق، لنسمع بعدها عن نية الباعة والتجار الذين يتواجدون هناك بفتح السوق مجددًا اعتبارًا من فجر اليوم، دون الأخذ في الاعتبار أي إجراءات وقائية لضمان عدم تفشي العدوى، وانتقالها للمترددين من الأهالي على السوق.

ويضيف "محمد" لـ"الوطن"، أنه كان يجب على مجلس المدينة أن يراعي حالة الذعر التي سيطرت على الأهالي، وإصدار قرار بغلق السوق على الأقل لمدة أسبوعين يتم حلالهما تعقيمه وتطهيره بكل السبل التي تضمن زوال الفيروس من المكان وعدم انتقاله للأهالي، وكذلك التأكد من أن جميع الباعة الموجودين في السوق حالتهم سلبية، خاصة من حالطوا الحالة المصابة.

وطالبت دعاء المرتضى، إحدى قاطني المنطقة، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والعميد أيمن الشريف، رئيس مجلس مدينة الأقصر، بضرورة إغلاق السوق لمدة أسبوعين وإجراء مسحات طبية لجميع الباعة الذين كانوا موجودين وقت اكتشاف البائع المصاب، مع تقصي المخالطين له للسيطرة على الفيروس قبل انتشاره في أماكن أخرى.