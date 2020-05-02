تعرف على ضوابط عمل المطاعم السياحية خلال شهر رمضان

وضعت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع غرفة المنشآت السياحية العديد من الضوابط لعمل المطاعم السياحية بعد أن سمحت الحكومة لها بالفتح طوال اليوم خلال شهر رمضان عبر خدمتي "التيك أواي والدليفري".

وشملت الضوابط العديد من الإجراءات الاحترازية التي تحمي العاملين والزبائن في آن واحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أو نقل الفيروس من شخص لآخر.. النقاط التالية تعرض بعض الضوابط التي أقرتها وزارة السياحة والآثار لعمل تلك المطاعم :-

- ضرورة التزام المنشآت "المطاعم" بتشغيل العاملين بحد أقصى 50 % من حجم العمالة بالمطعم.

- اتخاذ المطاعم لكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية الصحية والبيئية، مثل تثبيت أفراد العمالة التي يتم إخضاعها للكشف الطبي مع قياس درجات الحرارة بصورة يومية طول شهر رمضان.

- تدريب العاملين بالمطاعم على مهارات السلامة والتزامهم بارتداء الملابس الواقية (أقنعة وقفازات) والتزامهم بالإجراءات الوقائية لنظافة وتعقيم المطعم.

- إعداد منطقة انتظار ملائمة خارج المكان بالنسبة لزبائن التيك أواي.

- عدم السماح بدخول المكان لأكثر من 10 أفراد، في ذات الوقت للطلب والاستلام.

- تسليم الطلبات خارج المطعم أو المنشأة حال توافد أكثر من 10 أفراد في ذات الوقت.

- ضرورة اتباع المطاعم لتطبيق معايير التباعد الاجتماعي داخل المطعم أو المنشأة (ترك مسافة متر بين كل الفرد والآخر).