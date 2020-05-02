إحداهما تغذي العاصمة الإدارية.. أبرز المعلومات عن محطتي شرب بالشرقية

تعد محطة مياه مدينة العاشر من رمضان، من أكبر المشروعات التى نفذت فى قطاع مياه الشرب خلال السنوات الأخيرة، وقد صممت على أحدث نظم محطات المياه فى العالم لتغذية المدن الجديدة.

وهذه أبرز المعلومات عن المحطة.

1 - تم استكمال الإنشاءات بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد تعثرها لمدة 4 سنوات بداية من 2009 حتى 2013

2 - بلغت تكلفة إنشائها 2.2 مليار جنيه

3 - يستفيد من المحطة 3 ملايين نسمة بمدن العاشر من رمضان وبدر والشروق وخليج السويس والعاصمة الإدارية الجديدة

4 - تم تنفيذ الخط الأول للمحطة بطاقة 600 ألف م3 / يوم من إجمالي 1.5 مليون متر مكعب يوم وهي تشمل مأخذ ورافع للمياه العكرة على ترعة الإسماعيلية.

5 - كما تشمل خطين ناقلين بقطر 2500 مم بطول 22 كم.ط لكل خط.

6 - تضم عنبرا للطلمبات وخزانا سعة 4 آلاف متر مكعب داخل رافع خليج السويس.

أما محطة مياه الشرب بمشتول السوق تعد من أبرز المشروعات المتوقفة التي تم استكمالها أيضا بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد توقف دام أكثر من 15 عاما . وهذه أبرز المعلومات عن المحطة .

1- يستفيد من المحطة نحو 700 ألف نسمة بمدينة مشتول السوق و14 قرية تابعة لها.

2 - بلغت تكلفة الإنشاء 320 مليون جنيه شاملة مشروع تدعيم شبكات مياه مركز مشتول .

3 - تضم المحطة 4 مروقات تقوم بعملية الترسيب والترويق للمياه .

4 - يوجد بها 10 فلاتر وسط ترشيح تستخدم لترشيح المياه.

5 - تعمل المحطة بطاقة إنتاجية 69 ألف متر مكعب.