أديب: استقرار مصر "ينكد" على عدد كبير من دول العالم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحارب الإرهاب وفيروس كورونا في آن واحد: "مفيش أقذر من الإرهابيين اللي موجودين في مصر، والإرهابيين في العالم بطلوا".

وأضاف "أديب" خلال تقديمه لبرنامجه "الحكاية"، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وخلال تشييع جنازات شهداء بئر العبد بشمال سيناء قد تساءل المواطنون حول مدى استحمالهم لمثل تلك العمليات الغادرة: "الشعب ده بيقدم ولاده علشان يقدر يكمل ويقف على رجليه، والناس اللي بتعمل ده في سيناء.. أنتوا عايزين مننا إيه، والله لو عملتوا البدع إحنا إيد واحدة"، موضحا أن تلك العملية الإرهابية تذكر كافة المواطنين بأن العمليات الإرهابية لن تتوقف وستستمر: "هز مصر من الصعوبة بمكان، وعايز أفهم منطق الإرهابيين".

وأكد أن استقرار المجتمع المصري ووقوفه أمر ينكد على عدد كبير من دول العالم: "بيقولوا مهما عملنالهم مفيش فايدة، جالهم لكورونا واقتصادهم متماسك، وبيجيلهم الإرهاب لقاهم واقفين مع بعض، عملوا إصلاح اقتصادي ونجحوا، أنا والله ما أنسى في عام 2013 لما قالولنا 3 أشهر يا عمرو يا أديب ومرسي راجع، وعدى أكثر من 8 سنين ومحدش رجع ولا عاد للقصر"، متسائلا عما يريده فضائية الجزيرة وجماعة الإخوان الإرهابية من مصر: "أنتوا خلاص في سن اليأس، ودورتكم الإرهابية نضبت وخلاص مبتجيش، ولادنا نشفوها وحرروها، بس يجي يفكرك وتيجي الدماء الذكية دي تقول أن تضحياتهم ليها معنى أنك تفضل ثابت وتاخد بالك من بلدك وأمنك".