المحكمة تجدد حبس المتهمة بقتل ابن شقيقها في العياط

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهمة بقتل ابن شقيقتها في العياط، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد.

وجاءت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة، بورود بلاغ للمقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، من مستشفى العياط، بوصول مصاب بطعنة نافذة في الصدر، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل إسعافه.

وأضافت التحريات، التي أجريت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية للقطاع، أن الفحص، أوضح أنَ المجني عليه أصيب في مشاجرة عائلية، في أثناء فضه مشاجرة بين والدته وخالته، لخلافات عائلية بينهم، استلت خلالها الخالة، سكينا، وسددت به طعنة له، فسقط غارقا في دمائه.