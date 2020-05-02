تحرير طالب بعد ساعة ونصف من اختطافه في قنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، 3 متهمين، لاتهامهم بخطف طالب صباح اليوم، لإجباره وأسرته على دفع مبلغ مالي، نظير إطلاق سراحه بقنا.

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا، بقيام مدثر ياسر رجب، 22 عامًا، بإبلاغ النجدة في بعد الساعة الخامسة من صباح اليوم، بخطف شقيقه محمد 20 عامًا طالب.

وأوضح في البلاغ، إن شقيقه كان خارج من المنزل في منطقة الشؤون في تمام الساعة الخامسة ونصف من صباح اليوم، وفجأة جاء 3 أشخاص مسلحين اختطفوه.

وعلى الفور تمكنت قوة أمنية، قادها الرائد محمد إيهاب، رئيس مباحث بندر قنا، وبناء على تعليمات اللواء شريف عبد الحميد مدير الأمن، واللواء، محمد ضبش، مدير مباحث المديرية، من تحديد هوية المتهمين، وهم "محمد.س.ا"، و"أحمد.س.ا"، "أحمد.ر.م"، وتم ضبطهم بمنطقة الكيلو 6، بحوزتهم بندقية خرطوش وأسلحة بيضاء عبارة عن "خناجر ومطاوي"، ودراجتين بخاريتين مبلغ بسرقتهما، وتم تحرير الطالب المخطوف بعد قرابة ساعة ونصف من الجريمة.

وكشفت التحريات أن المتهمين خطفوا المجني عليه، لإجباره على دفع مبلغ مالي، نظير إطلاق سراحه، كما تبين أن المتهمين شكلوا عصابة تقوم بتحديد أشخاص ويدعون أنه بينهم معاملات مالية لتبرير خطفهم للحصول على الأموال، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.