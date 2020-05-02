ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في قطر إلى أكثر من 14 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، عن تسجيل 776 حالة إصابة جديدة مؤكدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتعافي 98 حالة، وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت الوزارة القطرية في بيان، اليوم: "تم تسجيل 776 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 14872، وإجمالي الوفيات بقي عند مستواه 12، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1534 حالة".

وأظهرت البيانات الجديدة، ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بالوباء، مسجلة 776،اليوم، مقارنة مع 687 إصابة سجلت أمس الجمعة، لكنها تظهر انخفاضا مقارنة مع ما سجل يوم الخميس - 845.

ولفتت الوزارة القطرية،إلى أن أغلبية الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة من مناطق مختلفة كانوا قد أصيبوا بـ"كوفيد 19"، وتعود باقي حالات الإصابة لمواطنين ومقيمين ممن خالطوا مصابين بالوباء.

وتم إدخال الحالات المؤكدة إصابتها بالوباء للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة، حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة، حسب الوضع الصحي لكل حالة.

وأشارت وزارة الصحة القطرية، إلى أن الفترة الحالية ستشهد تذبذبا في أعداد حالات الإصابة بالوباء، بين ارتفاع وانخفاض، وذلك يرجع لعدة أسباب من بينها أن تفشي كورونا المستجد يعتبر في مرحلة الذروة قبل أن تبدأ أعداد الإصابات بالنزول تدريجيا.

وشددت الوزارة القطرية، على أهمية التزام أفراد المجتمع بالإجراءات والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم من الوباء، وضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، والمحافظة على التباعد الاجتماعي.