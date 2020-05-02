الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين في بحر غزة

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، مراكب الصيادين في بحر مدينة غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت مصادر فلسطينية في غزة: "إن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مراكب الصيادين قبالة سواحل الواحة والسودانية شمال غربي القطاع ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 3 أميال بحرية".

وأشارت المصادر الفلسطينية، إلى أنه لم تقع أي إصابات في صفوف الصيادين.

وفي سياق متصل، أصيب شاب ظهر اليوم، بالرصاص الحي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة حبلة في محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلّة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في تصريح مقتضب، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في قدمه من قبل جنود الاحتلال، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له ونقله للمستشفى.