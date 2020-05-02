بالصور.. تعقيم وتطهير الحاويات بميناء العين السخنة بالسويس

واصل اليوم السبت، مسؤولي ميناء العين السخنة تنفيذ أكبر عمليات التطير والتعقيم للميناء، بالقيام بالاستمرار في تعقيم وتطهير الحاويات بمختلف أنواعها، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقامت إدارة شركة موانئ دبي، بتعقيم وتطهير جميع الحاويات فور وصولها للميناء، كما يتم تنفيذ تطهير وتعقيم للحاويات قبل خروجها، كما يتم تطهير السيارات التي تدخل الميناء، وتعقيم المتواجدين بها من أجل سلامتهم.

كما قامت موانئ دبي، بتنفيذ طرق الوقاية الطبية للعاملين داخل الميناء، بحضور فرق طبية، واستخدام وسائل وإجراءات احترازية من أجل سلامة العاملين.

وشهد الميناء توزيع كميات كبيرة من مستلزمات الوقاية الطبية على المترددين.