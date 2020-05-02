النيابة تحقق مع 13 أقاموا صلاة الجمعة في مسجد الضوى بالإسكندرية

واصلت نيابة غرب الإسكندرية الكلية، التحقيق مع 13 شخصا متهمين بمخالفة قرارات رئيس مجلس الوزراء ووزير الأوقاف بشأن مواجهة فيروس كورونا، بإقامتهم صلاة الجمعة داخل مسجد الضوى الكائن بمنطقة اللبان غرب الإسكندرية.

بدأت الواقعة بتلقي مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من مأمور قسم شرطة اللبان، بقيام مجموعة من الأشخاص بأداء صلاة الجمعة داخل مسجد الضوى.

على الفور انتقل مأمور وضباط مباحث القسم، وجرى ضبط 13 شخصا كانوا بداخل المسجد لأداء صلاة الجمعة في جماعة، دون الالتزام بقرارات الدولة بمنع التجمعات وغلق المساجد.

حُرر محضر بالواقعة رقم 692 قيم شرطة اللبان، وجارى التحقيقات معهم بمعرفة أعضاء النيابة العامة .