النيابة: المواقع الإلكترونية حدود جديدة تحتاج ردع وحراسة

قالت النيابة العامة إنه " تأكد استحداث حدود رابعة للبلاد خلاف الحدود البحرية والجوية والبرية تؤدي حتما إلى تغييرات جذرية في سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية".

وأضافت النيابة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيس بوك : أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود.

وتابعت: تؤكد النيابة أن تلك الحراسة ليست دعوة لتتبع الناس او حرماتهم الخاصة ولا استطالة على الحريات أو تقييد لها ولا دعوة إلى الرجعية ورفض التطور إنما هي تصدر لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه وسرقة براءته وطهارته فتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بحرائم تكتمل أركانها في فلك عالم إلكتروني افتراضي جديد فهكذا يتم استغلال الشباب خاصة والناس عامة.

واختتمت النيابة منشورها قائلة: فهل يروج للفسق إلا في دعوات للترفيه والتسلية وهل يوقع بالفتيات في فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الإجتماعية.