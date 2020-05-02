"الصحفيين" تعلن إصابة جديدة بفيرس كورونا لأحد الزملاء المتدربين

قال أيمن عبد المجيد، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، إن هناك حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا لأحد الصحفيين المتدربين.

وقال عبد المجيد، في تصريح له، إن الزميل المصاب يعمل مراسلاً لإحدى الصحف الخاصة من محافظة البحرالأحمر، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات من قبل اللجنة بالتنسيق مع اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، كما تم التواصل مع غرفة عمليات مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة لوقايته وعلاجه.

وأشار أيمن عبد المجيد إلى أن الزميل متواجد الآن فى الحجر الصحى ويتلقى رعاية كاملة، متابعًا: "نتعامل مع كل الزملاء المتدربين والنقابيين وأسرهم على قدم المساواة وباهتمام كبير".