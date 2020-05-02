وزير التعليم عن سيدة حرضت الطلاب على الغش: "ممكن نحولها للنائب العام"

طالب الإعلامي نشأت الديهي، وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، تحويل الدكتورة التي زعمت أنها تعمل في مجال الصحافة والإعلام والتي حرضت الطلاب على الغش كونهم يؤدون الامتحانات بشكل الكتروني في المنزل، للنائب العام، وذلك خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN".

وقال "شوقي"، خلال مداخلة في نفس البرنامج، :" والله ممكن، بس هقول لحضرتك على حاجة، لازم إحنا كمجتمع نناقش إحنا بنعمل كده ليه، إذا كانت هذه السيدة معاها دكتوراه وتقول للولاد غشوا براحتكم والوزير مش هيقدر يشوفكم، هل دي النصيحة يعني؟، إحنا مش عاوزين نعاقبهم، إحنا عاوزين نعلمهم".

وتابع: "المواجهة مش حرب ولا حاجة، إحنا بنحاول نسترجع الهدف الأساسي من التعليم اللي الدولة تصرف عليه، واللي جه في الدستور أنه تعليم بجودة عالية".