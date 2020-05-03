متحدث mbc يكشف حقيقة إيقاف "رامز مجنون رسمي": لا توجد نية لذلك

نفى مازن حايك، المتحدث الرسمي باسم مجموعة "mbc"، وجود أي نية لوقف برنامج "رامز مجنون رسمي" أو إلغاء بعض حلقاته.

وتساءل حايك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": كيف نوقف برنامجا يشاهده 200 مليون شخص.

ونفى حايك ما ردده البعض عن تدخل المملكة لوقف برنامج باسم يوسف، مشيرًا إلى أن المملكة لا تتدخل في عمل قناة "mbc مصر" مطلقًا، مشددًا على العلاقات الطيبة التي تربط المجموعة بالإعلامي باسم يوسف وتواصلهم معه وعرضهم تقديم عدد من البرامج عبر شاشتها.

واعتبر حايك أن إدخال السعودية في هذا الأمر يعتبر أمر "عيب"، مشيرًا إلى أن قناة "mbc مصر" قناة فضائية تنمتي للمجموعة تبث من الإمارات وتتوجه للعائلة المصرية وتتبوأ المركز الأول بقيادة محمد عبدالمتعال وتديرها شركة إنتاج مصرية تخضع للشروط والقوانين في مصر.