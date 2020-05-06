عهد تطلب من أشقائها فتح صفحة جديدة في الحلقة الـ 12 من خيانة عهد

شهدت أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل خيانة عهد، بطولة الفنانة يسرا، القبض على جومانا مراد ودخولها للحجز وخروجها في اليوم التالي بمساعدة "مروان"، خالد سرحان .

كما شهدت الحلقة، قيام بيومي فؤاد بدعوة يسرا وشقيقتها حلا شيحة وخالد سرحان وأولاده لقضاء إجازة معا، ليفاجأ خالد سرحان بوجود موكلته التي تورط معها في علاقة وأجبرته على دفع 2 مليون جنيه، في نفس الفندق معه، حيث أخبرته أنها جاءت لقضاء الوقت معه بعدما علمت بوجوده.

وتضمنت الحلقة كذلك طلب عهد "يسرا" من شقيقيها مروان "خالد سرحان" وفرح "حلا شيحة"، بنسيان ما حدث فى الماضى، ليتجاوب معها مروان، بينما "فرح" لا يظهر على ملامحها أى تجاوب.