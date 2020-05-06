ردا على "الجزيرة".. الديهي: ابن تيمية مش نبي ولم يتفلت من عصر الصحابة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فضائية "الجزيرة" تهاجم مسلسل "الاختيار" وتدافع عن فتاوى ابن تيمية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أمس الثلاثاء، أن مسلسل الاختيار للتنوير وبث التفكير السليم ورفع وعي المواطنين، مشددًا على أن قضيتنا في مصر الدفاع عن الوطن والدين، معقبًا: "معركتنا مقدسة ثنائية الاتجاه للحفاظ على الدين، وابن تيمية مش نبي ولم يتفلت من عصر الصحابة".

وتابع: أترك الحكم على ابن تيمية وعلمه وفتواه لشيخ الأزهر وعلماء الأزهر ودار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية ورجال الدين والفقه، ولكن ابن تيمية له كثير من المراسلات والمجلدات، من بينها - المسألة الأولى بالمجلد الأول من كتاب "الفتاوى الكبرى" لابن تيمية ص 1: في "رجل يصلي يشوش على الصفوف التي حوله بالنية وأنكروا عليه مرة ولم يرجع".. وقد أفتى ابن تيمية بقتله حيث يقول: "من ادعى أن ذلك من دين الله وأنه واجب فإنه يجب تعريفه الشريعة واستتابته من هذا القول فإن أصر علي ذلك قتل". 2 - المسألة الثامنة بالمجلد من كتاب "الفتاوى الكبرى لابن تيمية" الثاني ص 50:أفتى ابن تيمية بأن المسلم الذي لا يلتزم بأداء الصلاة في وقتها يجب قتله، وفي ذلك يقول: "من أخر الصلاة لصناعة حتى تغيب الشمس وجب عقوبته بل يجب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب".

3 - المسألة 220 المجلد الأول من كتاب "الفتاوى الكبري لابن تيمية" ص 366: في "رجل جار المسجد ولم يحضر مع الجماعة الصلاة" أجاب ابن تيمية: "يؤمر بالصلاة مع المسلمين فإن كان لا يصلي فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل"، وعقب "الديهي" قائلا: "عرفتوا داعش والإخوان بياخدوا فتواهم منين؟".