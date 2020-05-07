رئيس التحرير

محمود مسلم

وصول 298 من الكويت.. لجنة العالقين بالخارج تتابع عودة المواطنين

كتب:

سماح حسن
07:50 ص | الخميس 07 مايو 2020
وزارة الهجرة

وزارة الهجرة

واصلت اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من وزارة الهجرة والخارجية والصحة والطيران، أعمالها المكلفة بها.

وكشفت اللجنة فيما يختص بالعالقين العائدين من الخارج ما يلي:

-وصول 298 من المصريين العالقين بالكويت.

- جرى نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة بالمدن الجامعية لمدة 14 يوما، وفق توصيات وزارة الصحة، كإجراء احترازي.

-تبدأ المرحلة الجديدة المقبلة، لعودة عدد من الشرائح، وهي الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود.

-وصول رحلة استثنائية لشركة "إير كايرو" إلى مطار مرسى علم الدولي.

-وصول 174 من المصريين العالقين قادمة من مدينة دار السلام بتنزانيا، والعاصمة السودانية الخرطوم.