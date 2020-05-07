مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين الباعة في سوق الفلكي بالإسكندرية

تمكن ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث في الإسكندرية، من القبض على طرفي مشاجرة نشبت بين 10 أشخاص بالأسلحة البيضاء داخل سوق الفلكي، بسبب خلافات على عرض السلع والمنتجات، وفرشها خارج حدود المحلات .

تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من المقدم أحمد الديب رئيس مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد بنشوب مشاجرة داخل سوق بمنطقة الفلكي شرق الإسكندرية، تم فيها استخدام الأسلحة البيضاء، وذلك لخلافات على نشر السلع والمنتجات، وفرش البيع بالسوق .

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم، وتم فض المشاجرة وضبط أطرافها، وتحريز الأسلحة البيضاء المستخدمة فى المشاجرة، ورصد التلفيات داخل السوق .

وبالفحص، تبين أن المشاجرة نشبت نتيجة خلافات على "فرش البيع " داخل السوق وخارج حدود المحلات، بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء. حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزة ثالث، وجاري عرض أطراف المشاجرة على النيابة العامة لتباشر التحقيقات .