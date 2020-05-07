"سلمان للإغاثة" يوزع سلال غذائية رمضانية على عدد من الدول

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر المتعففة والأكثر احتياجًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية.

وجرى توزيع 1,920 سلة غذائية رمضانية استفاد منها 9,600 فرد، منها 700 سلة غذائية في رام الله والبيرة، و370 سلة غذائية في جنين، و250 سلة غذائية في طوباس، و600 سلة في غزة.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية السودان، وجرى توزيع 400 سلة غذائية رمضانية للأسر المحتاجة في منطقتي ريفي الفاشر وقرية أم هجاليج بولاية شمال دارفور ، استفاد منها 2,400 فرد، بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية، وهي ضمن السلال المخصصة للولاية والبالغة 7,000 سلة غذائية، سيتم توزيعها خلال الشهر الفضيل. يذكر أن التوزيع شمل المتضررين من حادثة الحريق الذي نشب قبل أيّام في إحدى قرى منطقة أم هجاليج .

يأتي هذا التوزيع في إطار مشروع توزيع 38,211 سلة غذائية خلال شهر رمضان في جمهورية السودان.

وفي اطار متوازٍ، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لليوم الثالث عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وجرى توزيع 1,239 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 7,434 فردًا، بإقليم البنجاب، منها 700 سلة غذائية تزن 23 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 4,200 فرد, و250 سلة غذائية تزن 8 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1,500 فرد، و289 سلة غذائية تزن 10 أطنان في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 1,743فردا، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 16,323 سلة غذائية.

يأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

كما سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة لجمهورية موريشيوس المتضمنة 55 طنًا من التمور، وقدم رئيس وزراء جمهورية موريشيوس برافيند كومار جوغنوث، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين-حفظهما الله- وللقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه الهدية التي سيستفيد منها أكثر 219,000 فرد في جميع مناطق وجزر موريشيوس، منوهًا أنه في ظل أوضاع إنتشار جائحة كورونا "كوفيد 19" في العالم ومع تعليق حركة الطيران إلا أن المملكة العربية السعودية بذلت مافي وسعها لإيصال التمور إلى مستفيديها تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

تأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية، 3,610 سلال غذائية للأسر الأردنية المتعففة في محافظات عمّان والزرقاء وإربد وجرش.

وتأتي هذه المساعدات ضمن خطة إغاثية لاستكمال توزيع 6,000 سلة غذائية، تزن 444 طنًا، على الأسر الأردنية والفلسطينية الأكثر تأثرًا بسبب الإجراءات الاحترازية كمنع التنقل وتعطيل القطاع الخاص نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وفي إطار متصل، واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت منطقة قرضو في إقليم بونتلاند، واشتملت على 1,000 سلة غذائية، تزن 90 طنًا، يستفيد منها 6,000 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.

وقدم رئيس الحكومة في إقليم بونتلاند سعيد عبدالله ديني، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على تلبية وسرعة الاستجابة في التخفيف عن معاناة المتضررين، وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد خصص 3,000 سلة غذائية للمتضررين من السيول يتم توزيعها على دفعات.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور الجوهري والإنساني الذي تلعبه المملكة في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.