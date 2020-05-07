إزالة 203 مخالفات بناء و497 تعد بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار حملات الإزالة بالتعاون مع مديرية الأمن، تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء، بإزالة كافة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، والتعديات على أراضي أملاك الدولة بمنتهى الشدة والحزم.

وأعلن محافظ الغربية، إزالة 203 مخالفة بناء علي مساحة 29 ألف و808 مترًا مربعًا، وإزالة 383 تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 19 فدانًا و17 قيراطًا و7 أسهم، الي جانب إزالة 114 تعد على أملاك الدولة بمساحة 7 آلاف و 707,5 مترًا مربعًا، خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتى الآن.

وأكد المحافظ، أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية، ومخالفات البناء بجميع أشكالها، مشيرًا إلى تحويل كافة مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية، وردع المخالفين لاستغلال فترات الحظر .