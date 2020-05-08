إعلانات في الخير.. عادة التعاون الجماعي بين الفنانين للمستشفيات برمضان

الإعلانات الخيرية أصبحت التيمة المميزة لإعلانات رمضان، فكثرت الإعلانات التي تؤول لصالح المؤسسات الخيرية، سواء المستشفيات أو الجمعيات الخيرية المختلفة، وغالبها لا يتقاضون عليه أجرا، لتصبح صدقة خير لهم في شهر الخير، كان آخرها أوبرت "أنت أقوى".

في رمضان الحالي، طرح عدد من المطربين أوبريت "انت أقوى"، لصالح مستشفى 57357 لعلاج السرطان، وهو من غناء، محمد منير، ووائل جسار، وصابر الرباعي، وكارول سماحة، وسميرة سعيد، وتامر حسني، فيما شارك فيه عدد من الفنانين، هم أكرم حسني ويسرا ودرة، ولبلبة، وماجد المصري، وعبير صبري، وماجد الكدواني، وهو من تأليف مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى.

إعلان "انت أقوى" لم يكن أول تلك الإعلانات، ولكن سبقه في رمضان الماضي، أغنية "قادرين نعملها" التي طرحها الفنان محمد حماقي، ضمن إعلان لصالح مستشقى 500 500، من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.

الإعلان كان بمشاركة 30 فنانًا مصريًا، من بينهم يسرا، ليلى علوي، عمرو يوسف، تامر حبيب، أمير طعيمة، أمينة خليل، حلا شيحة، إياد نصار، وآسر ياسين، ويسرا اللوزي، وكريم فهمي، ومي عمر، وأحمد خالد صالح ورجاء الجداوي وغيرهم.

وفي رمضان 2016، ظهرت أغنية "ارسم قلب" لصالح مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض القلب، وظهر فيها المطرب محمد حماقي، إسعاد يونس، بعض من نجوم مسرح مصر، نيللي كريم، دنيا سمير غانم، وأمير طعيمة، بالإضافة إلى نجوم كرة القدم في مصر منهم حازم إمام ومحمود الخطيب وحسام غالي ورمضان صبحي وكهربا.

"افرح وعيش انت غالي علينا أوعى تحزن يوم"، كانت كلمات أغنية "أفرح وعيش" التي طرحتها أصالة، في إعلان لصالح مستشفى 500 500 لعلاج الأورام، رمضان 2017، وهو بمشاركة العديد من الفنانين، مثل آسر ياسين ومحمد رمضان، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا وكندة علوش، بالإضافة للميس الحديدي، واللاعب رمضان صبحي وميدو.

وفي فبراير عام 2019، أطلقت الفنانة شيرين أغنية "روح إنسان"، في إعلان لصالح مستشفى 500 500 لعلاج الأورام، وشارك في الإعلان الفنان أحمد حلمي والفنانة يسرا، وعمرو سعد، ومنى زكي، وهيثم أحمد زكي، وعبدالعزيز مخيون، وأحمد راتب، وهند صبري، ومحمد لطفي، وشيرين رضا، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.