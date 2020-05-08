الجسر الجوي الاستثنائي للطيران المدني ينطلق اليوم إلى 9 دول

أعلنت وزارة الطيران المدني، مد جسرها الجوي اليوم الجمعة، لتسيير 11 رحلة استثنائية إلى كل من "واشنطن وإسطنبول وجدة والرياض والكويت ودبي وناجامينا وعنتيبي وكيجالي والسودان" في أكبر تشغيل لرحلات الإجلاء منذ بدء الجسر الجوي، لإعادة المصريين العالقين بمختلف دول العالم، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وكشفت مصادر مطلعة بالوزارة، إن شركة مصر للطيران سوف تسير وحدها 8 رحلات، على أن تقلع من مطار القاهرة الدولي، متجهة إلى واشنطن وجدة وإسطنبول ودبي والكويت والرياض، بينما تسير شركة "ايركايرو" 3 رحلات اثنين إلى الكويت وواحدة إلى كيجالي والخرطوم وعنتيبي، وتنقسم العودة إلى مطاري القاهرة ومرسى علم، لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد على أن يجري حجز العائدين بأماكن العزل، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

وكانت الحكومة أعلنت عن وجود تعاون مشترك بين عدة وزارات لإعادة المصريين العالقين بالخارج بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.