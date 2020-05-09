غداً.. صرف المعاش للمتخلف عن الصرف في الأيام المحددة له

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، إن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 3000 جنيه يستمر الصرف لهم حتى اليوم السبت الموافق 9 مايو، علي أن يتم الصرف لمن يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن تخلف عن الصرف خلال الايام السابقة، مشيرة إلى أنهم يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من غدا الأحد الموافق 10 مايو.

وأضافت القباج، أنه تم الإنتهاء من صرف 6.684 مليار جنيه من إجمالي قيمة المعاشات المنصرفة من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى المنتشرة على مستوى الجمهورية لما يزيد عن ٥.٦٠٢ مليون قائم الصرف فى ختام الاسبوع الأول من شهر مايو .

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص بشان متابعة صرف معاشات شهر مايو إلى انتظام عمليات صرف المعاشات؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الآن من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 534 ألف حالة بقيمة إجمالية تقارب 625 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.707 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 3.211 مليار جنيه، بالإضافة 2.361مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 2.848مليار جنيه، في حين تم تحويل 4.50 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وكانت وزارة التضامن الإجتماعى قد أعلنت فى اطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية " ATM " اعتباراً من صباح يوم الجمعة الموافق الاول من مايو ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة.