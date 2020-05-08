تحرير 49 محضر تمويني في حملة على الأسواق والمخابز بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، شن حملة تموينية للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، ضمت مندوبي إدارات التجارة الداخلية والرقابة التموينية والإدارات التابعة للمديرية، وذلك لمتابعة توافر السلع وإحتياجات المواطن خلال شهر رمضان الكريم.

وأوضح "صلاح" أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد 49 محضر ومخالفة تموينية على مستوى المحافظة، شملت ضبط أحد وكلاء بيع السجائر، تصرف في عدد 95 كرتونة سجائر بوكس وكليوبترا بإجمالى عدد 47500 علبة سجائر، وكذلك ضبط عدد 16 كرتونة سجائر بوكس وكليوبترا بإجمالي عدد 8000 علبة، وذلك بأحد الأرصفة شرق السكة الحديد لبيعها فى السوق السوداء.

كما تم خلال الحملة ضبط 3 مخالفات إدارة منشأة بدون ترخيص، و4 عدم وجود قائمة أسعار، و5 عدم وجود شهادة صحية، و19 عدم الإعلان عن الأسعار، و5 غلق مخبز و5 عدم نظافة مخبز بلدي، و7 خبز غير مطابق المواصفات، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.