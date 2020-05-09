صاحب هتاف "قالوا إيه" بعد ظهوره بـ"الاختيار": "ده مكانها المناسب"

اختتم صناع مسلسل "الاختيار"، الذي يجسد قصة الشهيد أحمد منسي، والإرهابي هشام عشماوي، حلقة اليوم، بهتاف "قالوا إيه" الشهير، الذي انتشر في أنحاء مصر والبلاد العربية، تخليدا لاسم الشهيد البطل أحمد صابر منسي، وأبطال الكتيبة "103" صاعقة، ممن استشهدوا بكمين مربع البرث في 7/7/2017، وقرر وزير التربية والتعليم، تعميمه كهتاف ثابت في طابور المدارس، كما جاب البلاد العربية، واللجان الانتخابية وقت الانتخابات الماضية.

وعلق الرائد بالمعاش محمد طارق الوديع، صاحب هتاف "قالوا ايه الشهير"، على ظهور هتافه في ختام حلقة اليوم، كاشفا أن مخرج المسلسل الدكتور بيتر ميمي، طلب منه النسخة الأصلية من الهتاف، لاستخدامها في ختام حلقة اليوم.

الوديع: "مبسوط جدا أنه الحاجات كلها بتتجمع مع بعض"

وأعرب الوديع، في تصريحات لـ"الوطن"، عن سعادته بعرض جزء من الهتاف في ختام الحلقة، قائلا: "هي أغنية الشهداء، واتعملت ليهم، وشايف إنه ده مكانها المناسب.. الأعنية دي بتاع منسي وشبراوي وحسنين وعلي، وكل أبطال شهداء كمين البرث، ودلوقتي اتحطت في المسلسل بتاعهم، ودي حاجة كويسة، علشان تربط الموضوعات ببعض، وتبقى رابط علشان حدوتة المسلسل تبقى حقيقية، لأني عملت الأغنية دي للشهداء الحقيقيين في الواقع، علشان تخلدهم، فلما تتحط في عمل بيخلدهم، بتثبت أد إيه الموضع حقيقي وواقعي، من اللي إحنا عيشناه وشوفناه، بجد مش من وحي خيال حد".

واستكمل الوديع: "مبسوط جدا أنه الحاجات كلها بتتجمع مع بعض، ومبسوط جدا أنه ربنا بيخلد الشهداء دول، ولما كنت بتسأل على هتاف قالوا ايه، كنت بقول ربنا يخلدهم كمان وكمان، وأهو ربنا بيخلدهم واستجاب لدعائي، وربنا يتقبلهم من الشهداء ويجمعنا بيهم".

وتابع الوديع: "أنا مش بنتمنى حاجة من كلامي، ولا محاولات تخليدي لأي شهيد غير إننا منكونش قصرنا في حقهم ويبقوا راضيين ونكون وصلنا رسالتهم للناس ومش مستني حاجة غير إني لما أقابل الأبطال دول، غير إني أشوفهم راضيين عن اللي عملناه علشانهم".

الشهيد البطل أحمد منسي، استشهد في معركة مربع البرث الشهيرة بسيناء، هو وعدد من أبطال الكتيبة 103 صاعقة، بعد معركة شرسة مع العناصر التكفيرية، وكبد منسي وأبطال كتبيته العناصر التكفيرية خسائر فادحة، قبل استشهادهم.

ويتناول مسلسل "الاختيار" قصة حياة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، وهو من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله وكريم عبد الخالق ومحمد عز ومها نصار، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى