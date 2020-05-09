"جناح عمليات مركزي".. 11 مليون جنيه لتطوير مستشفى بالشرقية

تحدث الدكتور محمد جزر الرئيس التنفيذي لإحدى المؤسسات الطبية الخاصة، عن تطوير مستشفى القنايات الكبرى بمحافظة الشرقية بدعم مجتمعي.

وقال، إن هذا الأمر يرجع إلى عام 2010، حيث قررت المؤسسة القيام بدور مجتمعي، وتساعد المجتمع وتطوير أقرب مستشفى مركزي لمستشفانا، لكن جرى صرف النظر عنه الأمر بسبب بعض بسبب المعوقات الإدارية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، على قناة "إكسترا نيوز": "عالجنا 3 حالات مجانية بالمسشتفى لغير القادرين، ووزيرة الصحة تهتم بأدق التفاصيل، وحدثتني على الهاتف دون أن يكون بيننا سابق معرفة، لدرجة أنني اعتقدت أن شخصًا دبر لي مقلبًا، ولكنها شكرتنا، وعرضت علينا الحصول على قرار على نفقة الدولة، لكنني رفضت لأننا عالجنا الحالات الثلاث لوجه الله".

وتابعت: "ادتني رقم تليفونها عشان تتابع وضعنا في الشرقية، والاتصال ده شجعني على إحياء مبادرة 2010، طالما هي نشيطة، وبتكلمني على علاج 3 مستشفيات، وكلمتها على الواتس، وقالتلي ابتدي من بكرة، وتوجيهات الدولة والرئيس بيقول الدور المجتمعي، ولو عاوز تبتدي ابتدي فورًا".

وواصل: "خصصنا ميزانية 7 ملايين جنيه، ووصلنا 11 مليون وعملنا على المستشفى 5 أشهر متواصلة، حيث لم يكن بها أسانسيرات، وعملنا عناية مركزة عالمية، مش موجودة في أكبر مستشفيات خاصة، وفلاتر بكتيرية ومونوتور، كما طورنا شبكة الحريق وشبكة الغازات وانتهينا من غرفة العناية المركزة، وهي تعتبر أول عناية مركزة للأطفال، والعناية فيها 12 سريرا، منهم سريرين للعزل (ولكن ليس عزل كورونا) وأجهزة تنفس صناعي، وصيدلية نموذجية جدًا".

وأردف: "نعمل حاليًا على إنشاء جناح عمليات مركزي، وهنعمل عمليات قلب مفتوح، وخلال شهر أو شهرين هيتعمل فيها أول عملية قلب مفتوح".