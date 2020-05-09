جلسة مساج "لايف".. صدقة "رحاب" على روح معلمها

فى الوقت الذى تُوجَّه فيه الصدقات فى شهر رمضان إلى الفقراء وأصحاب الحاجات فى شكل إطعام وإنفاق مالى، وهبت «رحاب» إلى روح معلمها صدقة جارية من نوع مختلف، عرفاناً بجميله عليها.

جلسة مساج «أون لاين» قدمتها رحاب شريف، المتخصصة فى المساج واليوجا والتعبير الحركى وتقنيات التنفس المختلفة، مجاناً لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعى، آملة أن يصل ثوابها فى الشهر الكريم لمعلمها أحمد شعبان.

«أستاذى فى كل شىء، المساج وغيره، التقيت به لأول مرة فى حديقة الأزهر، وتدربت على يديه، وله فضل كبير علىَّ »، بحسب «رحاب»، التى درست الهندسة لكنها اختارت الرياضة لتتخصص بها وتمتهنها: «ألعب رياضة الكاراتيه بشكل احترافى منذ أن كنت طفلة ٧ سنوات، وكنت فى منتخب مصر».

منذ ٦ سنوات تقريباً شعرت «رحاب» برغبة شديدة فى نشر أهمية الرياضة والحركة بين السيدات والأطفال، وخاضت دورات تدريبية مختلفة، ومنذ حوالى ٨ شهور قررت تقديم جلسات مساج لمختلف أنحاء الجسم.

تضمنت جلسة البث المباشر، التى وهبت «رحاب» ثوابها لمعلمها، حركات مساج للوجه فقط دون الجسم: «الحركات يجب أن تؤدَّى بشكل سليم، حتى لا تؤذى صاحبها، واخترت حركات الوجه باعتبارها الأسهل من بين حركات الجسم التى يصعب تعليمها بسهولة للمبتدئين».

مع بداية انتشار فيروس كورونا، وفرض حظر التجول، توقفت «رحاب» عن تنظيم الكورسات وتقديم تدريباتها، وشعرت مؤخراً برغبة فى إفادة غيرها من خلال البث المباشر، وتأمل فى نشر أهمية المساج والرياضة، بمختلف أشكالها: رقص معاصر، دفاع عن النفس، يوجا، لياقة بدنية.. وغيرها بين أكبر عدد من الناس.