تدريب أطقم الوادي الجديد الطبية على بروتوكولات عزل وعلاج مصابي كورونا

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تدريب الفريق الطبي بمستشفى الحميات والصدر بمركز الخارجة على تطبيق بروتوكول العلاج المطبق بمستشفيات العزل تمهيداَ لتشغيل مستشفى العزل بالمحافظة لمصابي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال المحافظ، إن جميع الحالات الإيجابية التي يجري تسجيلها، من المخالطين للمصابين ولا توجد حالات لم يتم تحديد مصدر إصابتها حتى الآن، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالبيانات الرسمية وعدم نشر أو تداول أخبار أو معلومات عن أزمة فيروس كورونا إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الصحة والصفحة الرسمية للمحافظة.

وأكد المحافظ، تعافي عدد من حالات الإصابة ووصولها للمحافظة بعد خروجها من مستشفى العزل الصحي بإسنا مع تواصل أعمال متابعة الأسر المعزولة بمنازلهم من خلال فرق الطب الوقائي للبدء في إجراءات تخفيف ورفع العزل عنهم بعد التزامهم بفترة العزل المقررة.