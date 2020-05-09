"الإنجيلية" تواصل تنفيذ مبادرة "نقدر نحميها" بالقليوبية

واصلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، فعاليات مبادرة "نقدر نحميها" بالشراكة مع جمعيات تنمية المجتمع في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، لتمكين المواطنين وزيادة جاهزيتهم في مواجهة تداعيات أزمة "فيروس كورونا"، والتخفيف من حدة تأثيره على المواطنين.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن المبادرة شارك فيها في محافظة القليوبية جمعية حماية البيئة بكفر شبين، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية والشرطة والمساجد والبنك الزراعي المصري والإدارة الصحية.

وقدمت المبادرة في القليوبية الدعم لـ 350 أسرة من خلال توزيع حقائب تحتوي على أدوات نظافة ومطهرات (كحول 70% – كلور- صابون مطهر– خل – ماسكات – قفازات)، والتوعية لـ 30000 من المواطنين عن طريق مكبرات الصوت بالسيارات والتكاتك، وبالتعاون مع أئمة المساجد المتواجدين في لجنة إدارة الأزمة بكفر شبين للتوعية بخطورة الموقف وضرورة الالتزام بالمنازل وغسل الأيدي جيدًا بالماء والصابون، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة بقدر الإمكان، وارتداء الكمامات عند الخروج، والتخلص من الكمامات والقفازات فور خلعها، وعدم مخالطة من تتوفر لديهم احتمالية العدوى، وعزلهم، وكذلك سرعة الاتصال برقم 105 عند الشعور بأعراض شديدة.

وقامت الجمعية، بطباعة ملصقات للتوعية بالأساليب والاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من الوباء ومنع انتشاره.

وتم تنفيذ المبادرة من خلال حشد المتطوعين من شباب القرية، وتبرع أحد رجال الأعمال بالقرية بأجهزة الرش وماده الكلور الخام، وتم تطهير شوارع القرية والمساجد ومقر الوحدة الصحية وكذلك تطهير أماكن تقديم الخدمات العامة والمدارس ومبنى الوحدة المحلية بالقرية ومكتب البريد، كما قامت الجمعية بمساعدة العمالة اليومية غير المنتظمة بالقرية عن طريق تسجيل البيانات الخاصة بهذه العمالة على موقع الوزارة، وتنظيم صرف هذه المنحة وتجهيز أماكن للمستحقين ومنع التزاحم لصرف هذه المنحة بالبنك الزراعي المصري ومكتب بريد كفر شبين، وقدمت الجمعية لهم المساعدات الغذائية اللازمة.